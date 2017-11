Humilié sur le plateau de 2Stv, la toile sénégalaise prend la défense de Souleymane Faye

L’artiste Souleymane Faye s’est vengé, sans l’avoir fait vraiment. Suite à son « humiliation » sur le plateau de la 2stv, les internautes ont pris sa défense et réagi unanimement contre les animateurs de ladite télé. Des figures connues ou inconnues, ont eu à témoigner à « Diego » l’immensité de sa grandeur.



«Au moment où on lui manquait de respect sur le plateau d'une émission de la 2Stv, Souleymane Faye, comme une prémonition, avait fini d'annoncer dans un entretien avec Ibrahima Bâ paru dans le Soleil du samedi, que son album prévu pour 2018 a pour titre: "Respect". Ceux qui se sont gaussés de lui sur le plateau devraient lire cette interview pour avoir un petit aperçu du grand artiste qu'est Jules Faye », lit-on dans un poste publié par un journaliste du Soleil.



Même réaction, pour cette célèbre consœur de la TFM : «Bjr chers tous. Big up à mon grand frère et ami, l’immense artiste Diego, Souleymane Faye. Un artiste d’une grande dimension, qui a beaucoup, énormément fait pour son pays, le nôtre, le Sénégal. Même Youssou Ndour, un orfèvre en la matière, lui reconnaît son statut de grand parmi les plus grands. Un talent hélas, complètement hermétique à certains « cerveaux ». Diego n’a jamais été et ne sera jamais en quête de buzz. Dieu lui en a donné à gogo, ça lui suffit amplement .We love you so much, grand. Forever Jules Souleymane Faye.»



Un célèbre avocat a aussi publié un message Ô combien flatteur. «Ta musique c’est du « bruit qui pense ». Maximum de respects Grand Jules. Trop fier de LUI (Soulayemane Faye.»



L’artiste Moh Dediouf s’est aussi joint à ce concert de réaction. «Souleymane FAYE "diego" : Gamin je l’adulais et rêvais juste de lui parler...la musique...la scène m’a offert encore mieux... Yalla nala Yalla yok diame...Big up and respect l’Unique... », écrit-t-il.



leral.net