Idées Make-Up pour un réveillon en beauté

LE TEINT : VISAGE SCUPTE !



Le strobing est de rigueur! Le principe est assez simple : avec un pinceau, on joue sur les contrastes. Du foncé pour créer des ombres et masquer, du clair pour apporter de la lumière. Ainsi, on marque les pommettes trop discrètes, on affine une mâchoire trop carrée… Enfin, on troque sa poudre habituelle pour une version nacrée et un résultat “glowy” lumineux



LES YEUX : REGARD FLASH



Etirés au liner et ourlés de mascara (cils XXL) pour un effet “biche” très séduisant, les yeux ne font pas dans la discrétion. Les paupières s’habillent de tons irisés, moirés ou métallisés qui accrochent la lumière. Pour la couleur, on varie les plaisirs : les bleus verts ont la côte et sont très exotiques. Le violet / prune, mystérieux, accentue la fulgurante du regard. Le doré ou l’argenté le font scintiller.



source: iamdivas