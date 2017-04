Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Il perd les clés de sa SL 500, 22 ans plus tard, elle bat des records aux enchères Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Avril 2017 à 18:39 | | 0 commentaire(s)|

Dans le monde des enchères automobiles, notamment sur le segment premium où se vendent Ferrari et autres voitures de collection, les records ne sont pas rares. Mais celui-ci est un peu particulier.

Il ne concerne en effet pas une voiture très vieille ou une supercar en série ultra-limitée. C'est une simple Mercedes-Benz de 1996, une SL 500, qui vient de battre tous les records précédents pour ce modèle. Mais elle avait un petit plus et une histoire un peu originale qui ont permis aux enchères d'exploser.Une Mercedes SL 500 avec moins de 150 kilomètres au compteur

La plupart d'entre nous, si on pouvait s'acheter une Mercedes SL 500, ne manqueraient pas de rouler avec. La version 2016 de la SL 500 coûte tout de même 135.600 euros et ce serait dommage de la laisser dans un garage. Celle qui a été vendue aux enchères a pourtant subi ce sort : elle a passé 22 ans dans un garage sans que personne ne la conduise une seule fois.

La raison est simple : elle était un cadeau. La propriétaire de ce modèle acheté en 1996 l'a conduite et l'a garée dans un parking dans le quartier de Knightsbridge, le même où une Ferrari abandonnée depuis deux ans sur la route a été enlevée début avril 2017 par la police londonienne. Malheureusement, la propriétaire a perdu les clés de la voiture et ne s'en est guère soucié par la suite.

Plus de 66.000 euros pour ce modèle unique

De fait la voiture n'aura roulé que 127 kilomètres, le temps sans doute de l'essayer et de la garer dans le parking en question.

Elle était donc comme neuve, peut-être un peu poussiéreuse, mais en parfait état. Inutile de dire qu'un modèle aussi exceptionnel n'a pas manqué d'attirer les collectionneurs.

Mise aux enchères par la maison Coys, elle a été adjugée pour 66.743 euros. Un prix record : selon la maison Coys le même modèle avec un kilométrage raisonnable ne vaudrait que 20 % de ce prix, soit à peine 15.000 euros.



source:newscdn.newsrep





