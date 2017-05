Incroyable, mais vrai à Dakar Dem Dikk : Quand Me Moussa Diop loue des bus à… Me Moussa Diop

Après ses affiches qui avaient irrité au plus haut le Président de la République, le Directeur général de Dakar Dem Dikk vient d’acter un fait inédit en contractant avec la société qu’il dirige à travers un contrat sur lequel il est le bénéficiaire mais aussi le prestataire.



Me Moussa Diop, Directeur général de Dakar Dem Dikk qui signe un contrat avec...Me Moussa Diop, leader d’AG/Jotna. Le fait est assez inédit et pourtant c’est ce qui ressort d’un contrat de location en date du 13 mai dans lequel le DG de DDD signe un contrat avec lui-même pour louer des bus devant transporter ses militants lors d’un meeting politique, à la Place de l’Obélisque (Colobane, Dakar).

Un contrat unique dans son genre d’autant que c’est le DG Moussa Diop qui contracte avec l’homme politique Moussa Diop. Ce, pour un montant de 4 millions de FCfa. Même s’il est difficile de dire si ce montant a été payé ou non, la constante est que la signature de ce contrat elle-même est un acte inqualifiable qui interpelle les plus hautes autorités.



Ce n’est pas la première fois que le Directeur général de Dakar Dem Dikk se distingue à sa manière. C’est à cause de lui que Macky Sall avait ordonné le retrait de ces affiches sur lesquelles on le voyait à côté du Président.



Des affiches placardées dans tout Dakar et qui frisaient le culte de la personnalité. C’est en plein Conseil des ministres que le Chef de l’Etat s’était offusqué de ces affiches payées à coût de millions de FCfa en interpellant le ministre des Transports, Mansour Elimane Kane, qui avait pointé du doigt Me Moussa Diop. Sur instruction de Macky Sall, le Premier ministre avait ordonné le retrait immédiat de ces affiches.



Cheikh Mbacké Guissé (Libération)

