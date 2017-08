Insuffisance rénale aiguë: Les dessous de la maladie qui affaiblit Diop Fall

L’insuffisance rénale aiguë, est la diminution importante et rapide du pouvoir de filtration des reins (nécessaire à l’élimination des déchets du sang), associée à un déséquilibre de l’organisme en sel et en eau, et à des difficultés de régularisation de la pression du sang (tension artérielle).



Classiquement, on distingue l’insuffisance rénale aiguë de l’insuffisance rénale chronique. Globalement, une insuffisance rénale se caractérise par une diminution de la fonction, et du nombre des néphrons (unités de base constituant le rein et servant à débarrasser le sang des toxines qu’il contient, en élaborant l’urine primitive).



L’insuffisance rénale aiguë, contrairement à l’insuffisance rénale chronique, est généralement réversible et guérit le plus souvent. Elle consiste en une privation brutale de l’organisme de sa fonction rénale (fonctionnement des reins).



L’insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, secondaire à une baisse importante du volume plasmatique (partie liquide du sang), qui circule d’un organisme. Celle-ci s’accompagne d’une chute de la pression artérielle, et donc de la quantité de sang arrivant aux reins. De ce fait, une quantité moins importante de sang est filtrée.



Néanmoins, des informations reçues par la rédaction confirment que la Première dame, Marième Faye Sall s’est engagée à aider l’artiste en le prenant en charge médicalement et l’a admis dans une clinique de la capitale sénégalaise.



Toute la communauté sénégalaise, d’une seule voix, souhaite un bon rétablissement à Diop Fall qui a fait beaucoup rire les Sénégalais durant le mois de ramadan et bien après même.







