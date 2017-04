Italie: Forte mobilisation au Gamou de Trevise en hommage à Serigne Babacar Sy (rta), samedi 15 avril 2017

La communauté musulmane d’Italie, particulièrement tidiane , a célébré ce samedi 15 avril 2017 à Treviso, la 22éme édition de la nuit du Prophète Mohamed (saw), en hommage à Serigne Babacar Sy (rta) . L’édition de cette année se tient dans un contexte marquée par la disparition du Khalife Général des Tidjanes Serigne Cheikh Ahmed Tidjane SY Al Maktûm que les populations du Sénégal et du monde entier continuent de pleurer. Initié il y’a 21 ans par Serigne Mansour SY Djamil sous l’égide de la dahira Mutahibina Fillahi, le Gamou de Treviso est un bel exemple de solidarité confrérique des sénégalais vivant en Italie. A cette occasion, Serigne Mansour SY Djamil, initiateur et président de l’évènement, accompagné de son oncle Serigne Mansour SY Dabakh et de ses frères Serigne Habib SY Mansour et Serigne Cheikhou Oumar SY Djamil, est revenu amplement sur la trajectoire exceptionnelle de ce fils de Serigne Babacar SY. Le talent de Doudou Kende Mbaye, Ndiaga Ndiaye Djamil, de Cheikh Tidjane Diop et de Sam Mboup ont largement contribué à l’éclat d’une telle manifestation devant une forte mobilisation des fidéles.



