Jay-Z évoque sa dispute avec Kanye West : « Il a dépassé les bornes en parlant de ma femme»

C'est définitivement la journée des confessions ! Après Kylie Jenner qui vient d'évoquer pour la première fois, sa rupture avec Tyga, c'est au tour de Jay-Z de s'exprimer sur sa dispute avec Kanye West.



Interviewé par les animateurs de l'émission américaine "Rap Radar", le célèbre rappeur de 47 ans est revenu sur les paroles d'une chanson de son dernier album 4.44. Dans le titre "Kill Jay Z", le rappeur emploie en effet des mots forts et crus et nombreux sont les internautes à avoir émis l'hypothèse selon laquelle cette chanson est adressée à Kanye West , avec qui il est en froid : "Ce n'est même à propos de ma dispute avec Kanye. Ce n'est d'ailleurs pas une dispute. Je parle de moi-même dans toute la chanson".



Cependant, quelques propos tenus par Kanye West ont sensiblement heurté le mari de Beyoncé. Jay-Z explique qu'en effet, il a été extrêmement déçu que celui qu'il considérait comme un ami et un frère, se permette d'étaler leur vie privée sur scène.



Jay-Z parle ici de la fois où Kanye West, sur scène à Sacramento, s'est mis à crier que Jay-Z a "changé", que Beyoncé "se comporte comme une diva" et qu'ils refusent toujours d'emmener Blue Ivy chez lui et Kim Kardashian pour jouer avec North et Saint...



Pour Jay, Kanye a "dépassé les bornes en parlant de sa femme et de ses enfants de cette manière". Il continue : "Vous savez, c'est un problème, on aurait pu en parler et résoudre nos problèmes mais il a franchi la limite et il le sait. Je sais qu'il le sait car on s'est embrouillé des milliers de fois, mais nous n'avons jamais laissé une telle distance se créer entre nous."



Les choses ne sont visiblement pas prêtes de s'arranger entre les deux rappeurs et d'ailleurs, même leurs femmes respectives s'en mêlent ...



