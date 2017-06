Johnny Depp dérape sur Donald Trump : la polémique de trop ?

L'acteur aux multiples frasques s'est permis de plaisanter à propos de l'assassinat du président devant une foule de 1500 personnes.

On savait Johnny Depp au fond du trou depuis son récent et très médiatique divorce d’avec l’actrice Amber Heard, qui l’avait accusé de violences conjugales. L’acteur de 54 ans a également accumulé ces derniers mois des soucis financiers majeurs.



Mais c’est pour d’autres faits que Johnny Depp fait parler de lui ce matin. L’acteur venu présenter son film de 2004, Rochester, le dernier des libertins, en compagnie du réalisateur Julian Temple, a profité de l’attention du public de 1500 personnes pour laisser échapper des propos politiques à propos du président Donald Trump, notoirement mal-aimé des acteurs d’Hollywood : "Je pense qu’il a besoin d’aide et il y a beaucoup de merveilleux endroits sombres où il pourrait aller. Je pose juste la question (…) C’était quand la dernière fois qu’un acteur a assassiné un président ? Je veux postuler, même si je ne suis pas un acteur. Je mens juste pour vivre. Mais ça fait longtemps et peut-être que c’est le bon moment".



Johnny Depp fait référence au meurtre d’Abraham Lincoln par John Wilkes Booth en 1865.



L’acteur pourrait bien, avec cette sortie remarquée, avoir commis l’impair de trop. Le public ne le porterait déjà plus dans son coeur et son dernier film en date Pirates des Caraïbes : la revanche de Salazar a totalisé le moins bon démarrage en salles aux Etats-Unis de tous les films de la saga de Disney.

