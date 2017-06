Jus de carottes pour ramadan

Temps de préparation: <15 minutes

Difficulté: Facile

Ingrédients (1 personne):

3 carottes

150 g de sucre ou plus

Jus d'une orange

Jus de 2 citrons

1 pot de yaourt goût pêche

Eau



Préparation:

- Éplucher, laver et couper les carottes

- Mettre les carottes dans une casserole et faite les cuire

- Egoutter les carottes et réserver l'eau de cuisson et laisser refroidir

- Mixer les carottes, ajouter le sucre l'eau de cuisson, le jus d'orange, le jus de citron et le pot de yaourt.

- Mixer le tout, ajouter l'eau selon la consistance voulue



Mettre au frais

Bonne dégustation !!!!



lesfoodies.com