Kanye West x Adidas : à peine lancée, la collection Calabasas est déjà en rupture

Après des mois de teasing, la collection Calabasas imaginée par Kanye West et Kim Kardashian est déjà sold out, quelques minutes après sa sortie.Cachée dans les collines californiennes, la petite ville de Calabasas aux États-Unis est en passe de devenir le nouveau Beverly Hills. Protégée comme une forteresse, il se murmure que Drake, Justin Bieber, Britney Spears ou la famille Kardashian y auraient leurs quartiers pour se cacher des paparazzis.



L’été dernier, le nom de "Calabasas" a été lâché par Kanye West sur les réseaux sociaux, sans plus d’informations. Les rumeurs avaient alors annoncé une potentielle nouvelle collection pour Adidas avec qui le chanteur avait annoncé un partenariat, aidé par sa femme Kim Kardashian.



On découvre enfin cette collection Calabasas ! Elle comprend 6 essentiels, dont la réédition immaculée de la basket Powerphase sortie dans les années 1980, des pantalons de jogging et des sweat-shirts, autour de trois couleurs : le bordeaux, le bleu marine et le noir.















Alors que la date de sortie de la Powerphase restait incertaine, la sneaker est apparue en vente à 120 dollars sur le site de e-commerce yeezysupply.com il y a quelques heures, avant que ses stocks ne s’épuisent en à peine 5 minutes.



Si des images de la collection shootée par Dan Regan et portée par les deux mannequins A$AP Nast et Ganna Bogdan circulent en ligne, sur Twitter certains ont jugé le design de cette nouvelle Powerphase un peu trop proche de celui de la Reebok Classics.