Kelly Helard et Neymar : découvrez (ENFIN) les photos de leur mariage !

Sur son compte Instagram, la délicieuse Kelly a publié des clichés de son mariage, des photos datant de 2015 et jusqu'à présent jamais divulguées...

Souvenez-vous, Neymar, ancien candidat de La Belle et ses princes presque charmants sur W9, débarquait sur le tournage des Anges de la téléréalité 6 en Australie en janvier 2014 pour demander en mariage Kelly Helard .Si beaucoup ont pensé légitimement à une énième mise en scène, leur union était pourtant bien réelle et officielle.



Un an après avoir posé un genou sur le sol de Sydney pour demander Kelly Helard en mariage, Neymar a passé la bague au doigt de sa belle à Las Vegas.En collaboration avec le magazine Hot vidéo, le couple s'est rendu dans le Nevada pour célébrer son union et filmer ses moments les plus intimes. Un mariage qui a bien été validé et enregistré auprès de l'état civil du Clark County, la juridiction de Las Vegas.



Et alors que Kelly n'avait dévoilé qu'une photo de sa bague, il y a quelques heures, sur son compte Instagram, la starlette de télé-réalité qui reviendra dans Moundir et les apprentis aventuriers 2, a fini par publier des clichés de cette jolie cérémonie de mariage. On la découvre dans une sublime robe blanche ou encore descendant d'une limousine.Découvrez dans notre diaporama photos, disponible juste au-dessus, tous les clichés de Kelly Helard et Neyma