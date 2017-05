Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Kim Kardashian: Sa mère Kris Jenner, 61 ans, propose d'être sa mère porteuse Rédigé par leral.net le Mardi 23 Mai 2017 à 14:28 | | 0 commentaire(s)| Kim Kardashian est prête à tout pour avoir un troisième enfant. Là où le bât blesse, c'est que la maman de North (3 ans) et Saint (1 an) West, dont le père est le rappeur Kanye West, ne peut plus donner la vie sans risquer de mettre la sienne en danger. Pas de quoi décourager la star de l'Incroyable Famille Kardashian, qui peut compter sur le soutien de son clan en toutes circonstances.

Ce n'est pas la première fois que la socialite de 36 ans envisage cette solution et sa mère Kris Jenner ainsi que sa grande soeur Kourtney Kardashian sont d'accord à lui prêter main-forte. Malgré son âge – 61 –, la momager du clan a eu le bonheur d'apprendre qu'elle pouvait encore être utile à sa fille. Si ses ovules ne peuvent plus être fécondés, elle est en revanche toujours en mesure de porter l'enfant de sa fille. Tout comme Shawna Craig, la femme de Lorenzo Lamas a porté celui de sa belle-fille qui ne pouvait plus en avoir.



"Si j'étais certaine de pouvoir porter le bébé pour toi et qu'il n'y ait pas de problème à la naissance, alors je le ferais sans hésiter une seule seconde. Vraiment", a promis Kris Jenner. Face aux inquiétudes de la matriarche du clan, Kourtney Kardashian n'a pas hésité une seconde à lui proposer son aide aussi. Kim n'aura donc que l'embarras du choix !



source: purepeople.com



