Kim Kardashian attrape la grippe et crée le scandale

Les nombreuses critiques n'ont pas tardé à venir lui rappelant que la grippe tue des millions de personnes à travers le monde chaque année. Gênée, Kim Karda­shian a préféré suppri­mer son tweet afin de ne pas laisser la polémique s'enflammer davantage.



Une métamorphose impressionnante

Les hanches limées, les bras fuselés et les abdos saillants, la belle brune autrefois très pulpeuse a fondu en seulement quelques mois. Accro au régime dit Atkins, elle s'impose une privation alimentaire depuis la naissance de son deuxième enfant, Saint, en décembre 2015.



Elle aurait ainsi supprimé les glucides de son alimentation. Un régime plutôt efficace. Elle annonçait, il y a un an, avoir perdu 27 kg en seulement six mois. Un score qui n'a pas cessé de grimper. A l'époque, elle disait vouloir encore perdre 5 kg afin d'atteindre le poids qu'elle avait avant ses deux grossesses: 55kg.





Depuis sa perte de poids, Kim Kardashian semble s'assumer davantage. Celle qui vivait très difficilement ses grossesses paraît fière aujourd'hui d'avoir redoublé d'efforts pour atteindre le poids de ses rêves. Pourtant, malgré ses messages sur les réseaux sociaux assurant qu'elle ne s'est jamais sentie aussi forte et épanouie, les inquiétudes persistent. Heureusement, face à ce défi colossal, la bimbo peut compter sur le soutien de ses soeurs, tout aussi accro aux régimes et aux séances de sports quotidiennes.



