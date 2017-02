Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Kim Kardashian dévoile un selfie avec son fils Saint West Rédigé par leral.net le Mardi 28 Février 2017 à 16:21 | | 0 commentaire(s)| Maman d'un petit garçon depuis décembre 2015, Kim Kardashian a partagé un cliché attendrissant d'elle et son fils Saint West sur Instagram.

Closer



Qui est le dernier membre de la fratrie West/Kardashian? Né en décembre 2015, Saint West bénéficie de la notoriété de ses parents. Sur les réseaux sociaux, sa très célèbre mère Kim n'hésite pas à partager de tendres clichés en sa compagnie. Mardi 28 février, la starlette américaine a visiblement été frappée d'un coup de blues, partageant avec le monde entier un cliché de son rejeton et elle. "Moi et mon Sainty boo il y a quelques mois... Faites défiler", a-t-elle inscrit en légende. Sur la photo attendrissante, Kim Kardiashian apparaît discrètement à côté de son fils, lui installé sur une chaise pour enfant, la bouche ouverte et l'air un peu hagard.



En huit heures seulement, le tandem a récolté près de 1,5 million de j'aime et une flopée de commentaires d'internautes conquis. "Tu es bénie d'avoir fait de si beaux enfants !", s'est enthousiasmé un utilisateur d'Instagram. "Saint est juste trop mignon ! Wow ! Les filles vont se battre pour lui !", s'est amusé un autre.

Avec Saint, le clan Kardashian/West est au complet Longtemps inactive après le braquage survenu à Paris en octobre dernier, Kim Kardashian partage à nouveau des photos de sa petite famille. C'est en février dernier que la bimbo et épouse du rappeur Kanye West avait dévoilé pour la toute première fois une photo deson petoit bout de chou. Avec North West, la fille du couple, la famille est au complet : en effet, Kim Kardashian a déjà déclaré qu'elle ne souhaitait pas avoir d'autres enfants en raison de ses grossesses très difficiles à vivre !





Accueil Envoyer à un ami Partager