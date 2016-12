Kiné Lam, artiste chanteuse: "Les appartements causent beaucoup de divorces"

En prélude à la 21e soirée d'anniversaire de sa carrière musicale, Kiné Lam s'est confiée dans les colonnes de Vox Populi où elle détaille les préparatifs. La diva de la musique sénégalaise, a évoqué entre au sujets les secrets de ses 40 ans de mariage et la récurrence des cas de divorces. "Je suis la 3e épouse. Mais je remercie beaucoup ma mère qui m'a beaucoup soutenu dans mon ménage. La beauté de la femme réside dans le mariage. Autre chose, je vivais avec toute ma belle-famille, avec mes coépouses qui sont beaucoup plus âgées que moi. J'ai amené ma belle-mère à la Mecque en 1992. Je respecte aussi mes coépouses et mon mari qui m'a éduqué, il est plus âgée que moi de 20 ans. Je me rappelle un jour avoir dit à mon mari je que je sors aujourd'hui. Il m' répondu en disant: " Tu demandes la permission ou tu avises? Si tu franchis le seuil de la maison, ne reviens plus. Pour vous dire qu'une femme doit obéir aux ordres de son mari. Mais maintenant, la jeune génération ne veut plus cela, personne ne veut rejoindre le domicile conjugal. Les filles préfèrent les appartements qui sont la plupart du temps la cause des divorces. Or, si l'on vit dans une grande famille, certains détails vont être réglés, car le mariage est difficile, ça demande beaucoup de sacrifices. Mais pour cette génération, mariage ne rime pas avec souffrance", a-t-elle expliqué.