Kourtney Kardashian ne veut plus que Scott Disick s'approche de leurs enfants Rédigé par leral.net le Lundi 29 Mai 2017 à 12:42

Depuis sa rupture avec Kourtney Kardashian, Scott Disick a replongé vers ses vieux démons. Recasée avec un Français, la soeur de Kim Kardashian ne veut plus qu'il approche leurs enfants tant qu'il ne sera pas sobre. Entre Scott Disick et Kourtney Kardashian, le torchon brûle.



Après leur rupture définitive à cause d'une ultime infidélité de monsieur, la soeur de Kim Kardashian a retrouvé l'amour au bras de Younes Bendjima, un mannequin français. Le couple a officialisé lors d'une sortie à Cannes très médiatique, puisque la jolie brune a montré un peu trop de son intimité à cause de sa robe très courte.



Problème, cette nouvelle idylle de Kourtney Kardashian ne plaît pas du tout à Scott Disick. Très jaloux, il ne supporte pas que celle avec qui il a eu trois enfants puisse refaire sa vie. Alors le beau brun a sombré à nouveau. Selon TMZ, Scott Disick a replongé dans la boisson et abuse de substances illicites. Cette fois, il va devoir se reprendre en main tout seul. Selon une source proche des deux ex, Kourtney Kardashian lui a mis un ultimatum.



Scott Disick ne pourra pas revoir ses enfants tant qu'il ne se sera pas soigné. Ce dernier refuse pour l'instant de rentrer en rehab, malgré l'insistance de ses amis et de Kourtney Kardashian, qui a tenté de l'appeler pour le convaincre. En 2015, Scott Disick avait déjà été empêché pas son ex de voir ses enfants. Durant un mois, il avait été refoulé à l'entrée de la résidence de la jolie brune qui l'avait blacklisté.



source: Voici



