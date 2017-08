Kylie Jenner : Elle fracasse Tyga et assure ne « jamais avoir été aussi heureuse » !

La première saison de la téléréalité de Kylie Jenner vient seulement de commencer, et il n’aura pas fallu attendre très longtemps pour que les piques, les tacles et les petites phrases bien senties fassent leurs apparitions !



Alors qu’elle s’est épanchée une première fois dans un épisode précédent sur la façon dont elle parvenait, non sans mal, à concilier sa vie publique et sa vie personnelle , Kylie Jenner a cette fois-ci, abordé sa nouvelle vie, sans Tyga.



Dans un extrait du prochain épisode diffusé dimanche 27 août, la vedette de téléréalité a reconnu qu’elle " s’est plus amusée au cours du mois écoulé que durant les années précédentes ". Et paf.



Entourée de quelques amies et de son maquilleur qui la préparait pour le Gala du MET 2017, Kylie Jenner a poursuivi, amère : " Ces trois dernières années ont été floues. Je restais à la maison toute la journée. "



" Je me sens beaucoup mieux d’un point de vue personnel, je me sens beaucoup plus libre ", s’est-elle confiée, en aparté.



Tyga, qui a assuré en juillet sur le plateau de l’émission The Breakfast Club, " avoir de l’amour [pour Kylie Jenner] mais ne plus être amoureux d’elle", appréciera sans doute…