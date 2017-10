Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Kylie enceinte fait une annonce FOLLE, Kendall en robe transparente et string... La folle semaine des Jenner ! Rédigé par leral.net le Samedi 21 Octobre 2017 à 18:17 | | 0 commentaire(s)| Encore une semaine riche en rebondissements pour les frangines Jenner ! Du sexy et du drama à retrouver sans plus attendre dans votre récap' favori. Let's gooo

En ce moment, la It Girl ne passe jamais inaperçue. Récemment, la jolie brune a fait le buzz en écoutant la chanson "Nothing's Gonna Hurt You Baby" [Rien ne te fera du mal, bébé] des Cigarettes After Sex dans une vidéo Snapchat . Il n'a pas fallu longtemps avant que les internautes y voient là une confirmation de sa grossesse.



Par la suite, c'est avec un cliché que King Kylie a fait paniquer les fans. Absente d'une photo de famille postée par sa mère sur Instagram , la future maman a rapidement inquiété la Toile sur la santé de son bébé. Mais rassurez-vous, la star de TV-réalité était bien présente sur le tournage .



Discrète depuis l'annonce de cet heureux événement, Kylie Jenner ne serait pas vraiment sur un petit nuage d'après Naughty Gossip . Un informateur a confié que la sœur de Rob Kardashian aurait peur que son enfant ait son ancien visage, sans chirurgie esthétique. Mais ce n'est pas tout ! Selon Hollywood Life , Kylizzle se sentirait délaissée par son boyfriend Travis Scott .



Être loin de Travis, c'est l'agonie pour Kylie" a raconté une source. Et pourtant, du côté de Gossip Cop , le son de cloche est différent. Toutes ces révélations seraient totalement inventées. La momager Kris Jenner aurait alors pris les choses en main, puisqu'elle aurait possiblement filmé la réaction de Kim, Khloé, Kendall et Kourtney face à l'annonce de la grossesse de Kylie, le tout pour un prochain épisode de KUWTK .



aurait également décidé d'officialiser la bonne nouvelle dans la prochaine carte de vœux de Noël. Wait and see.



