L'AIM félicite Youssou Ndour pour la réussite totale du Grand Bal Bercy 2017

.Les Acteurs de l'industrie Musicale (AIM) s'unissent pour féliciter l'Artiste Youssou Ndour, pour la réussite totale du Grand bal de Bercy 2017.



Cet événement-phare de la musique sénégalaise et africaine participe à montrer les belles facettes du Sénégal et de sa culture, hors de nos frontières.



Les images de la réussite d'un tel événement en plein coeur de l'Europe, prouve l'aboutissement du projet de l'artiste Youssou Ndour et confirme son rang de leader.



Par ailleurs, les Acteurs de l'industrie Musicale invitent les Acteurs culturels à s'inspirer du modèle Youssou Ndour, dans ses ambitions, sa détermination et son professionnalisme pour un rayonnement de notre secteur, dans son ensemble.



La participation de talents comme Habib Faye, Jimmy Mbaye, Thierno Koite et d'autres, a été saluée.



Nous invitons le staff de l'artiste Youssou Ndour à nous communiquer son plan de vol pour un deuxième accueil triomphal.









Le Président de L'AIM



Zeynoul SOW