La banane: Un fruit qui a tout bon pour la peau

La banane a de nombreuses vertus santé grâce aux nutriments qu'elle contient. Sa richesse en vitamines A, B6, C, en antioxydants, en fer, en manganèse, fait de ce fruit un allié pour prendre soin de la peau. La banane aide à maintenir l'élasticité de la peau, lutte contre le vieillissement cutané, hydrate et donne de l'éclat à la peau.



Contre les peaux mortes

Exfoliez votre peau avec la purée d'une banane avec du sucre. Appliquez sur la peau et frottez.



Contre le teint terne

Faites un masque pour un teint éclatant, Faites une purée de banane, ajoutez du jus de citron. Mélangez et appliquez sur le visage. Attendez une vingtaine de minute et rincez.



Contre le vieillissement

Ecrasez la moitié d'une banane, ajoutez un peu d'eau de rose. Appliquez le masque sur le visage et le cou. Laissez agir une trentaine de minutes puis lavez.



Contre les yeux gonflés

Ecrasez la moitié d'une banane que vous allez appliquer autour des yeux. Attendre au moins 20 min et rincez à peau froide. Ou simplement, posez la partie intérieure de la peau d'une banane sur les yeux gonflés.



Contre l'acné

Le soir, au coucher, frottez la partie intérieure d'une peau de la banane. Laissez poser toute la nuit. Rincez le matin.



Contre les piqures d'insectes

Frottez avec l'intérieur de la peau d'une banane sur la partie pour atténuer les démangeaisons et le gonflement.



Contre les talons fendillés

Appliquez deux bananes mures écrasées sur les pieds. Laissez poser une dizaine de minutes et lavez.









afriquefemme.com