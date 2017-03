La famille la plus nombreuse de Grande-Bretagne attend son 20e enfant, mais quelle est la taille idéale pour votre famille ?

La famille Radford, la famille la plus nombreuse de Grande-Bretagne, a révélé cette semaine que la famille allait encore s’agrandir avec l’arrivée imminente de leur 20e enfant (oui, oui 20 !).

La maman, Sue, 42 ans, et son mari Noel, 45 ans, devenus célèbres depuis leur apparition dans l’émission de télévision 16 Kids And Counting (et la suite 19 kids and Counting), ont annoncé la nouvelle sur internet cette semaine.



Le couple a confié que la famille la plus nombreuse du Royaume-Uni allait renforcer ses rangs, en publiant une photo d’un tableau sur lequel était inscrit : « Garçons : 10, filles : 9, et ça fait 20 avec BÉBÉ. Arrivée prévue en septembre 2017 ».



Rien que l’idée d’avoir 20 enfants pousserait pas mal de gens à prendre rendez-vous au centre de planning familial, mais les familles nombreuses sont de plus en plus ordinaires dans certains pays, comme au Royaume-Uni.







La Grande-Bretagne compte aujourd’hui le plus grand nombre de familles de quatre enfants et plus depuis le début des années 1970, une information qui pourrait avoir des conséquences sur le chiffre traditionnel des 2,4 enfants. Les experts considèrent que cette augmentation est due à la tendance des gens très riches d’avoir plus d’enfants, et à l’immigration. Cependant, la taille moyenne de la famille diminue, malgré l’augmentation du nombre des familles nombreuses au Royaume-Uni.

De nouvelles données révèlent qu’une femme lambda de Grande-Bretagne âgée de 45 ans a aujourd’hui 1,9 enfants. Une diminution par rapport aux 2,35 enfants pour une femme du même âge en 1985. Le nombre de familles avec un seul enfant est également passé de 42 à 47 % ces 10 dernières années. La proportion de familles avec deux et trois enfants a quant à elle diminué.



Ces nouveaux résultats suggèrent que les parents hésitent davantage au sujet de la taille de leur famille, les familles à enfant unique et à naissances multiples devenant de plus en plus communes aux dépens de la famille avec deux enfants plus traditionnelle.



Mais comment savoir quelle taille vous convient ? La société a pas mal de choses à dire à ce sujet. Les familles avec un seul enfant sont accusées d’être « égoïstes », condamnant leur enfant unique à une vie de solitude, alors que les familles plus nombreuses sont accusées d’être « égoïstes » pour d’autres raisons, comme le manque de temps, d’argent ou encore de lits pour tous les enfants.



L’opinion publique n’est pas la seule à jouer un rôle sur le nombre d’enfants idéal, et la science a également son mot à dire. Malheureusement, les informations sont parfois un peu contradictoires.



Une étude, qui s’est penchée sur le bonheur des parents britanniques et allemands avant et après la naissance de leurs enfants, a révélé qu’avoir un ou deux enfants pouvait stimuler le bonheur, mais que ça n’était pas forcément le cas avec trois.



Cette conclusion suit une autre étude, publiée dans le journal Social Science & Medicine, qui suggère qu’avoir des enfants serait bon pour la santé, tant que vous vous arrêtez à deux.



La recherche s’est penchée sur plus d’1,5 millions d’hommes et de femmes, et a découvert que devenir parent avait un impact visible sur le risque de développer des maladies, comme le cancer et les maladies cardiaques, de devenir alcoolique ou de mourir dans un accident de voiture. Mais, le lien n’est pas parfaitement limpide, car tout dépend du nombre d’enfants que vous avez.



Trop peu ou pas du tout, et les couples risquent davantage de mourir de quasiment tous les maux étudiés, peut-être à cause du manque de motivation pour prendre soin de sa santé. Mais, ajoutez trois ou quatre bambins, et ces mêmes couples vont devoir affronter le stress financier et émotionnel d’élever une grande famille. Le chiffre magique proposé dans ce rapport est de 2, et les personnes avec 1 enfant ou pas d’enfant du tout se retrouvent dans le pire des scénarios.





Quelle est la taille idéale pour votre famille ? [Photo : Took a pic via Pexels] La science a tout de même révélé d’excellents avantages pour les familles à enfant unique. Des études révèlent que les enfants uniques sont plus proches de leurs parents. Ils sont également légèrement plus averses aux risques et moins susceptibles d’entrer dans une phase de rébellion. Certaines études révèlent également qu’ils risquent davantage de vivre près de leurs parents, une fois adulte, contrairement aux enfants qui ont des frères et sœurs. (Tout le monde ne considère pas forcément ça comme un avantage, mais bon).

Les familles nombreuses présentent également quelques avantages, certaines études suggérant ainsi que les enfants qui ont de nombreux frères et sœurs se débrouillent mieux à l’école.



Une enquête réalisée sur 22 000 élèves français qui avaient quitté l’école a révélé que la performance scolaire était meilleure dans les familles avec plus de frères et sœurs, à condition qu’un des parents soit « un professionnel éduqué ».



Certains supposent que les parents ont moins de temps à consacrer à la lecture et aux devoirs de chacun dans les familles plus nombreuses, mais les parents de ces familles considèrent également que les frères et sœurs plus âgés peuvent souvent aider en prenant le rôle de professeurs, et que les plus jeunes apprennent à travailleur par eux-mêmes.



L’impact financier n’est pas négligeable non plus. Une recherche récente réalisée par l’assureur Liverpool Victoria a confirmé une information que la plupart des parents de Grande-Bretagne redoutaient déjà : le coût pour élever un enfant en Grande-Bretagne est en hausse, ayant augmenté de 62 % ces 11 dernières années pour atteindre la somme impressionnante de £227,000 (soit 265 000 € environ) !



Les experts considèrent donc que la Grande-Bretagne se dirige vers une politique de l’enfant unique accidentelle. De nombreux parents se retrouvent pris au piège, entre l’envie d’avoir une famille plus nombreuse, et la sensation de ne pas avoir les moyens de payer les frais de garde d’enfants, la voiture plus grande, la maison plus grande…



Les défenseurs des familles plus nombreuses considèrent que les frères et sœurs peuvent parfaitement partager leur chambre, et que cela serait même bon pour leur santé. Partager une chambre permettrait de stimuler son système immunitaire, car les enfants attrapent tout en dormant à proximité.





Les familles avec un enfant sont également critiquées [Photo : Unsplash via Pexels] Sachez qu’il n’y a pas de taille idéale pour votre famille, qu’elle soit jugée parce que vous n’avez qu’un seul enfant ou au contraire que vous tentiez de battre le record de la famille Radford.

Tous les enfants issus de familles peu nombreuses envient probablement leurs amis qui ont suffisamment de frères et sœurs pour former une équipe de foot, et tous les enfants issus de familles nombreuses envient probablement leurs amis qui ont moins de frères et sœurs et qui peuvent donc profiter de moments plus privilégiés avec leur parents.



Chaque taille de famille présente son lot d’avantages et d’inconvénients, le plus important est de déterminer ce qui fonctionne vraiment dans votre cas. De toute façon, le sujet fera toujours débat tant que nous n’aurons pas chacun 2,4 enfants.