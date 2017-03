La fille d'Eminem est... une star d'Instagram: Avec ses selfies, elle totalise plus de 368.000 abonnés.

etite fille ne cesse de grandir", rappait Eminem en 2002 sur son quatrième album "The Eminem Show". Il revenait ainsi sur sa relation avec son ex-épouse Kim et sa fille Hailie Jade, alors âgée de 6 ans.



Quinze ans plus tard, la petite Hailie a bien grandi, prenant le nom de sa mère Scott. A 21 ans, elle est désormais étudiante en psychologie à l'université du Michigan et s'est faite une petite réputation sur Instagram, totalisation plus de 368.000 abonnés.



Inscrite depuis seulement 24 semaines, la jeune femme multiplie les selfies accompagnés de commentaires concis, et s'affiche comme attentionnée sur son look, Air Max aux pieds et montre dorée au poignet.