La sœur d’Ouly D dément Pape Cheikh Diallo sur les circonstances du décès de sa soeur

« Ma sœur n’a jamais sollicité d’aide auprès des autorités. Pour préciser, Ouly Diop n’a jamais eu de problème de cœur, encore moins une maladie cardiaque», précise-t-elle.



Selon un site sénégalais, pour sa sœur cadette, l’artiste est morte parce que Dieu en a décidé ainsi. Et que son décès relève du naturel. « Ouly Diop est morte d’une mort naturelle. C’est vrai que c’est dans un taxi qu’elle a rendu l’âme, entre la place de l’indépendance et le marché Kermel. Même pas 20 mètres après que le taxi a démarré, elle décède et je précise qu’elle ne souffrait d’aucune maladie. Son heure a sonné et elle est partie », poursuit Codou Diop.



Ensuite pour terminer, elle a exprimé leur indignation (parents et proches) sur cette fausse information selon laquelle, elle était atteinte d’un problème cardiaque. Du coup, « il n’a qu’à arrêter et se rectifier. Il voulait tout simplement montrer qu’il connaissait Ouly Diop. Toute sa famille est surprise de cette fausse information.» .



Ndèye Safiétou Nam