La soirée King FM avec Youssou NDOUR et le Super Étoile reportée

La soirée King FM avec Youssou NDOUR et le Super Étoile prévue le 24 mai 2017 à l’hôtel King Fahd Palace a été reportée à une date ultérieure par le Comité d’organisation.

Cette décision fait suite au rappel à Dieu le 11 mai dernier de Serigne Saliou AMAR, fils aîné du PDG de TSE et actionnaire du GROUPE FUTURS MEDIAS, Monsieur Cheikh AMAR et de son épouse Madame Marie Amar.



Le Comité d' Organisation