Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici La voiture dans laquelle Tupac Shakur est mort est à vendre Rédigé par leral.net le Lundi 27 Février 2017 à 20:50 | | 0 commentaire(s)|

Elle est vendue 1,5 million de dollars…

La mort de Tupac Shakur avait marqué l’Histoire du hip-hop et de l’industrie musicale en général.

Le rappeur emblématique s’était fait tirer dessus le 7 septembre 1996 à Las Vegas et était mort des suites de ses blessures 6 jours plus tard. Il avait alors 25 ans.

Déjà culte à l’époque, le rappeur bénéficie encore d’une très bonne réputation. Assez pour que le véhicule dans lequel il s’est fait tirer dessus apparaisse sur un site d’enchères, comme le rapporte TMZ.

Sans être mis aux enchères pour autant, mais simplement en vente à quelqu’un qui serait prêt à débourser au moins 1,5 million de dollars (1,4 million d’euros).

Depuis 20 ans, la BMW noire passe de main en main après que la police de Las Vegas l’a mise en vente. Le véhicule qui montre encore des traces de balles et affiche plus de 90.000 kilomètres au compteur est donc prêt à s’offrir un nouveau propriétaire.

Memorabilia morbide

Si la vente de la BMW dans laquelle s’est fait tuer Tupac Shakur paraît étonnante, le billet du rappeur pour le match de boxe auquel il avait assisté le soir de son assassinat l’est tout autant. Le mois dernier, le billet a été mis aux enchères.

Le soir de son meurtre, Tupac Shakur était allé voir un match qui opposait Mike Tyson et Bruce Seldon. Le talon de son billet, qu’il avait offert à un fan, est parti pour 24.000 dollars (22.600 euros).





Accueil Envoyer à un ami Partager