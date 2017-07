Le nouveau clip de Alioune Guissé, « Dillé mén », feat Secka

Le nouveau clip de Alioune Guissé, « Dillé mén », feat Secka est sorti. L’artiste connu sur le plan national et international participera à la première édition du Festival musique du monde prévu à Dakar, les 30 et 31 décembre. L’artiste travaille avec Espace inc au Sénégal et Production Quebegalais » au canada, les initiateurs dudit Festival