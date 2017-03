Le prince Harry et Meghan Markle : un mariage au programme

L’ac­trice Meghan Markle, révé­lée dans la série Suits : Avocats sur mesure, est sous les flashs des projec­teurs depuis la révé­la­tion de sa rela­tion avec le prince Harry. Très solli­ci­tée par les médias, la belle garde pour l'instant le silen­ce… Mais on ne devrait pas tarder à aper­ce­voir le couple… La comé­dienne a reçu une invi­ta­tion, envoyée par Serena Williams pour son mariage. En effet, l’ac­trice et la cham­pionne de tennis sont amies de longue date, depuis leur rencontre à un événe­ment de charité. C’est donc tout natu­rel­le­ment que Serena Williams, qui s’ap­prête à dire « oui » à son compa­gnon, a glissé le nom de Meghan Markle sur la liste des invi­tés : « Serena a dit à sa sœur et à quelques amis que Meghan serait accom­pa­gnée d’Harry », a confié une source au jour­nal britan­nique The Sun.



Ce n’est pas la première fois que le jeune couple assiste ensemble à un mariage. Au début du mois de mars, le prince Harry et Meghan Markle se sont envo­lés pour la Jamaïque, plus exac­te­ment à Montego Bay. Ils ont ainsi parti­cipé à l’union de Tom Inskip et Lara Hugues-Young, de très bons amis. De quoi remon­ter le moral de Meghan, persona non grata du mariage de Pippa Midd­le­ton, la soeur de Kate.



Si pour le moment la date du mariage de Serena Williams et d'Alexis Ohanian n’a pas encore été révé­lée, le couple devrait s’unir prochai­ne­ment : « Serena a précisé qu’il tenait leur agenda afin de célé­brer ce grand jour », a ajouté la source. En tout cas, les noms des invi­tés commencent déjà à fuiter dans les médias britan­niques. La grande sœur de la mariée, Venus, sera de la partie, accom­pa­gnée par l’ac­trice Eva Longo­ria. Rien que ça ! Des rumeurs laissent égale­ment entendre que Beyoncé serait présente. La céré­mo­nie devrait donc être très people.



source: Gala