Le regard de Minatag : Dakar l'insoumise - Fabrice Hervieu-Wane

Aminata, c’est d’abord une passionnée de littérature. Elle dissèque, critique et magnifie avec art des livres sur sa chaine YouTube (le regard de Minatag). Avec des mots simples et portés par son allure vive et enthousiaste, elle invite, dans chaque numéro, à une odyssée dans les dédales de sa cuisine livresque.

Dans ce numéro, AminaTA nous parle du livre de Fabrice Hervieu-Wane, "Dakar l’insoumise », qui est un condensé de 26 portraits de Sénégalais méconnus ou connus au niveau national et/ou international. Il s'agit de "maker". De parcours inspirants. De très belles découvertes (on découvre même de nouvelles choses sur des personnalités publiques qu'on croyait connaitre, malgré les nombreux papiers sur elles.)





Source :Le regard de Minatag, chaîne YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=nnneQ6aDVRc&t=59s)