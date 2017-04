Le regard de Minatag : "le roman vrai des premières dames"

Amina, c’est d’abord une passionnée de littérature. Elle dissèque, critique et magnifie avec art des livres sur sa chaine YouTube (le regard de Minatag). Avec des mots simples et portés par son allure vive et enthousiaste, elle invite, dans chaque numéro, à une odyssée dans les dédales de sa cuisine livresque. Et sur un plateau d’argent, elle vous sert de copieux mets. Dans cette vidéo, elle présente le livre de Vincent Hugeux, sorti aux éditions Perrin,

Titre : Reines d'Afrique

Sous-titre : Le roman vrai des premières dames.





Source : Le regard de Minatag, chaîne YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=nnneQ6aDVRc&t=59s)