Le tabac a tué plus de 6 millions de personnes…

Samedi 8 Avril 2017

Deuxième facteur de risque de mort précoce, le tabac a tué 6,4 millions de personnes dans le monde en 2015.

Un chiffre qui pourrait augmenter encore car les industriels du tabac visent désormais les pays en développement. Selon une étude publiée dans ‘’The Lancet’’, les décès liés au tabagisme ont augmenté de 4,7% dans le monde depuis la fin des années 1990 et 2015, et montrent que le tabagisme demeure un facteur de risque de décès et d’invalidité.



Dans le monde, un milliard de personnes fumaient quotidiennement en 2015 dont un homme sur quatre et une femme sur vingt. Un décès sur dix dans le monde (soit 6,4 millions de morts) est lié au tabagisme.



Bien que la politique de prévention commence à porter ses fruits, l’augmentation démographique a entraîné une augmentation du nombre de fumeurs dans le monde.



