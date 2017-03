Leïla Bekhti enceinte de son premier enfant

Selon une information du magazine «Public », l’actrice Leïla Bekhti, âgée de 33 ans, attendrait son premier enfant. Enceinte de quatre mois environ, aucune information n’a encore été donnée sur le sexe du bébé. Leïla Bekhti est mariée depuis 2010 à l’acteur Tahar Rahim. Les futurs parents se sont rencontrés en 2008 alors même qu’ils se donnaient la réplique sur le tournage du film «Un prophète».



Entre eux, c'est l'amour fou. En 2012, l'actrice s'était livrée sur son couple dans une interview accordée à Paris Match. Elle avait confié : «Ah ! Tahar. C’est vrai, c’est mon mari. Tahar Rahim. Il est… Je fais toujours très attention à ne pas parler de nous. Il est acteur lui aussi. Je l’ai rencontré sur le tournage d’“Un prophète”, de Jacques Audiard, où j’avais un tout petit rôle. Mais je suis vite embarrassée quand je lis des choses intimes sur la vie des comédiens ou des comédiennes. Je trouve ça assez impudique. C’est tellement important d’avoir quelqu’un à ses côtés ! Quelqu’un sur qui l’on peut compter, quoi qu’il arrive. C’est vital. Précieux. Il ne faut pas l’abîmer. Moi, je suis quelqu’un de fidèle. Je n’aime pas les disputes, encore moins les conflits. Mes parents sont mariés depuis presque quarante ans et j’aime ce qu’ils sont ensemble. Je me vois très bien avec le même homme toute ma vie. Quand c’est bien, c’est bien. Et là, c’est vraiment bien avec Tahar.»



Une bonne nouvelle ne vient jamais seule

Cette heureuse nouvelle arrive à peine quelques mois après l'accouchement de Géraldine Nakache, sa grande amie avec qui Leïla Bekhti avait partagé l'affiche du film «Tout ce qui brille». Sur son compte Instagram Leïla Bekhti avait publié une photo de son amie enceinte avec la légende enthousiasmée «Je vais être TATA!». Très proche également de l'actrice Adèle Exarchopoulos, cette dernière a récemment annoncé sa grossesse lors du défilé de prêt-à-porter Louis Vuitton. Après la naissance de la fille de Marion Cottillard et Guillaume Canet, 2017 serait l'année du baby-boom du cinéma français.