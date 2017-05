Les étudiants de Ensup’Afrique honorés au Grand Théâtre lors d'une cérémonie de graduation L’école privée d’Enseignement supérieur de Gestion, des Finances et de l’Administration du Sénégal, Ensup’Afrique a honoré hier, jeudi, ses étudiants au Grand Théâtre dans la cadre d'une cérémonie de graduation. L'ambiance était à l’euphorie et la ferveur avec la participation massive de leurs camarades venus les encourager.



Selon le directeur général de l’école, Ibrahima Mbenge, « à Ensup’Afrique, les étudiants en 3e année sont déjà considérés comme des professionnels ».

Dans une ambiance festive, habillée et très colorée, le rouge et le bleu visible partout comme le symbole de l’établissement, le Grand Théâtre plein à craquer et refusant du monde, a été choisi pour honorer environ 570 étudiants, de la promotion de 2012 à 2016 de Ensup’Afrique qui en compte environ 6 000. En effet, Ensup’Afrique est une école supérieure de référence agréée avec des formations adaptées aux besoins de compétence de l’entreprise et des institutions du pays.





Lors de cette célébration, le directeur générale de Ensup’Afrique, Ibrahima Mbengue a fait savoir que « le système de moyenne générale ou d’examen final ne suffit plus pour décerner un diplôme. Par contre les modules, sont complémentaires à l’intérieur des Unités d’enseignement. Une moyenne générale sur l’unité d’enseignement permet de valider les crédits affectés à celle-ci », pour juste mettre en avant la rigueur et la vigilance de mise au niveau de son établissement.



« Les étudiants ont respecté les consignes de leurs parents, ils ont valorisé l’investissement faites par leurs parents », a apprécié le directeur, fortement applaudi, qui ensuite, a estimé que « les étudiants ont du mérite ».



Ce qui fait aujourd’hui, la réussite de Ensup’Afrique, selon le directeur, c'est, «l’amour que nous portons aux étudiants, nous ne faisons rien par calcul ni pour un enrichissement personnel. Tout ce que nous faisons, nous le faisons pour la réussite sociale et professionnelle de l’étudiant », et le fait qu’ « on a cherché à adapter la formation au besoin du monde économique. Les étudiants avant de sortir à Ensup arrivent de s’insérer professionnellement. La formation est très pratique ».



"Le développement personnel est la base de l’enseignement à Ensup’Afrique », dixit M. Mbengue, qui conclura son propos en rappelant que « Ensup est une entreprise mais aussi une famille ».



Thierno Malick Ndiaye



