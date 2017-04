Les fruits et légumes pour combattre les maux de la grossesse Certains fruits et légumes peuvent vous aider à combattre des petits maux de la grossesse : les nausées ou la constipation par exemple. Petit guide pour vous aider, enceinte, à composer votre assiette.

Le gingembre et les fruits, contre les nausées matinales

Son petit goût piquant peut en surprendre certaines, mais cette racine exotique constitue un traitement efficace et sans danger contre les nausées ou les vomissements du premier trimestre. Les futures mamans peuvent le consommer frais, tranché ou râpé, à raison de 10 g par jour (une tranche d'environ 6 mm de diamètre et 7 mm d'épaisseur) ou séché. Dans ce cas 2 g par jour suffisent. Mais aussi les fruits et légumes riches en vitamine B6 comme l’ail, le poivron, l’avocat. Sans oublier les bananes et les fruits secs (noix et noisettes).



Les fruits secs, pour stopper la constipation

Les légumes, riches en fibres, améliorent le transit intestinal et aident donc à lutter contre la constipation, mais aussi contre les hémorroïdes, fréquentes au cours de la grossesse. 25 à 30 g de fibres chaque jour sont recommandés. Vous les trouverez principalement dans les fruits secs (figue, noix de coco, noix de pécan, abricots ou raisin). Si vous préférez les fruits ou les légumes frais, faites le plein de baies rouges (framboise, cassis, groseille) ou de fruits exotiques (fruit de la passion ou goyave) mais également de petits pois, de poireaux ou de céleri-rave, ils en regorgent.



Les épinards et la laitue, pour le système nerveux fœtal

L’acide folique, aussi appelé vitamine B9, joue un rôle essentiel dans le développement du système nerveux du bébé. Dès que l’envie d’une grossesse se précise, précipitez-vous sur les fruits et légumes qui en contiennent le plus. Ce sont ceux à feuilles vertes comme les épinards, les choux de Bruxelles, les brocolis ou la laitue. Côté fruits, on en trouve dans le melon, la mangue, les framboises, les bananes ou les oranges.



Contre l’anémie : les lentilles

Les besoins en fer sont plus élevés lors de votre grossesse, et une carence en fer peut conduire à l’anémie. Heureusement, la nature est bien faite, et pour répondre à la diminution des réserves maternelles, les capacités de l’absorption intestinale du fer augmentent. C’est donc le moment de faire main basse sur tous les légumes qui en contiennent. Fèves, pois chiches, lentilles et épinards sont les champions de cette catégorie. Mais on trouve aussi cet oligo-élément dans les fruits secs, tels les noix de cajou, les amandes et les raisins.



En revanche : évitez de boire du thé pendant les repas, il diminue l’absorption du fer. Abusez plutôt des végétaux, riches en vitamine C, qui permettent d’accroître par deux ou trois son absorption.



Pour le tonus: les agrumes et herbes aromatiques

La vitamine C joue un rôle primordial au niveau de votre immunité et lutte contre les infections. C’est aussi l’amie du fer et du collagène, substance qui assure la tenue des différents tissus du corps (peau, os, placenta). Un manque de vitamine C peut être évité si vous mangez suffisamment d’agrumes (orange, pamplemousse, mandarine…), de kiwi, de goyave, de cassis, mais aussi de poivrons ou de brocolis. Pensez à parsemer vos salades d’herbes aromatiques, qui en sont riches, comme le persil ou la coriandre !



Contre les crampes : les légumes verts et secs

Les crampes musculaires au niveau des jambes sont fréquentes au cours de la grossesse, spécialement au cours des derniers mois. Une alimentation riche en magnésium permet d’améliorer ces désagréments et de combler une insuffisance, fréquente au cours de la grossesse. A vous les légumes verts, les légumes secs (haricots blancs, lentilles, pois cassés) et les noix, noisettes et amandes…



