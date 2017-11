Les infusions de fruits, des vertus incroyables pour votre santé Une bonne hydratation est primordiale pour notre santé, mais avouons-le, c’est parfois ennuyant de boire beaucoup d’eau. Donnez du punch à l’eau pour vous donner envie d’en boire plus et de profiter de ses avantages nutritionnels.

Les infusions de fruits détoxifient, dynamisent et hydratent votre corps en plus de vous fournir des vitamines et des minéraux. Mettez autant de fruits (bio de préférence) que vous le souhaitez dans un pichet d’eau et laissez infuser 30 minutes avant de boire.



Voici quelques recettes qui ont fait leur preuve!



Le thé vert, la menthe, le citron vert

Bienfaits : Permet la combustion des graisses, une meilleure digestion, un remède pour les maux de tête, rafraîchit l’haleine.



Fraise, Kiwi

Bienfaits : Amélioration de la santé cardio-vasculaire, protection du système immunitaire, régulation de la glycémie, meilleure digestion.



Concombre, citron vert, citron jaune

Bienfaits : Combat la rétention d’eau, les ballonnements, contrôle l’appétit, hydratation le corps en profondeur, permet une meilleure digestion.



Citron jaune, citron vert, orange

Bienfaits : Permet une meilleure digestion, source de vitamine C, renforce les défenses immunitaires, et la guérison des brûlures d’estomac. (Buvez cette boisson à température ambiante).







santeplusmag.com

