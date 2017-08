MC WARWI - All My Niggas Don't Care. Clip officiel

Rédigé par leral.net le Samedi 12 Août 2017 à 12:54 | | 0 commentaire(s)|

La nouvelle vidéo de l'artiste rappeur, acteur, auteur et compositeur MC WARWI, nous révèle encore une fois ses innombrables talents de rappeur et d'acteur.

Cette vidéo relate tous les défis et difficultés de la vie auxquels il a dû faire face et relever, tout en se munissant de culture et en s'enracinant davantage dans sa culture et ses valeurs africaines.

De la Californie au Sénégal, le fils prodigieux est de retour pour vous présenter cette belle vidéo "All My Niggas Don't Care".