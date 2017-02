Macky "réhabilite" DSK: L'ancien patron du FMI devient consultant pour l'Etat du Sénégal

Macky "réhabilite" Dominique Strauss-Kahn (DSK). Selon le journal Walfadjiri, l’ancien Directeur du Fmi, Domique Strauss-Khan a été coopté comme consultant par l'Etat du Sénégal pour l'aider à chercher des fonds dans le monde. Ejecté pour une affaire de mœurs, il s’est reconverti dans les affaires comme consultant en Afrique . Il s’est installé en Tunisie après un passage au Maroc.

Dominique Strauss-Khan s'était associé à l'homme d'affaires franco-israélien, Therry Leyne dans un fonds d'investissement créé en octobre 2013, Lsk (Leyne-Strauss KLahn) rebaptisé Lsk and Partners. Ce dernier s'est finalement suicidé.



Juif lié au conseil représentatif des institution juives de France ( Crif), DSK est en train de chercher des mandats partout en Afrique, continent où des dirigeants sollicitent ses compétences. Mais, d'anciens fonctionnaires internationaux contactés par Walfadjiri, soulignent que ce cette démarche de DSK est contraire aux principes du Legal Département du Fonds monétaire international. " On ne peut pas avoir servi le FMI en face des pays africain et se retrouver aujourdhui à côté des pays africains en face du Fmi. C'est totalement interdit par le Fonds", explique, sous le couvert de l'anonymat, un ancien haut fonctionnaires.