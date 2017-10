Madame Mangara, Adja Ndèye Maty Fall : «Je jure devant Dieu qui est seul Juge, que jamais, je n’ai été infidèle à mon mari»

Madame Mangara, Adja Ndèye Maty Fall qui était récemment en audience d’instance de divorce de son ex-mari, le ministre délégué, chargé du Budget, Birima Mangara «jure devant Dieu et les hommes qu’elle n’a jamais été infidèle» et que devant le juge, son désormais ex-mari n’avait invoqué que le seul motif de «l’incompatibilité d’humeur», comme seul motif du divorce.



«Devant le Juge auprès de qui, il m’a attrait le Jeudi 6 Octobre 2016, mon époux n’a évoqué «que» l’incompatibilité d’humeur, pour seul motif à sa demande de divorce. En somme, tout le contraire des accusations d’adultère proférées sans retenue, le jour de mon «Ganalé» devant témoins», a déclaré Mme Mangara, dans un communiqué signé par Madame Mangara, Adja Ndèye Maty Fall, parvenu à la rédaction à la rédaction de Leral.net.



«A l’endroit de mes parents, de ma famille, de mes amis et collègues, je jure devant Dieu qui est seul juge, que JAMAIS, je n’ai été infidèle à mon mari.

Rien dans mon éducation, mes ancrages sociaux et religieux, mes valeurs, ne m’autorise à emprunter des voies déviantes du chemin de l’Honneur, de la Dignité, de la vertu et de la Morale», a ajouté Madame Mangara, Adja Ndèye Maty Fall.



Avant de conclure qu’«au-delà de la justice des hommes, je m’en remets à celle Imminente du Tout- Puissant et Omniscient, pour qu’il me départage ici-bas et dans l’au-delà avec tous ceux qui visent à ternir ma réputation, mon image, affectant celles de ma famille et de mes amis. Convaincue que la Vérité divine finit par triompher et que, quelle que soit la longueur de la nuit, il fera jour, je m’en remets à Allah S W T».



Massène DIOP Leral.net