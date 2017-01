Malaga comme Sandaga.

El Camino dé Coin, une rue ensoleillée et attirante est conquise par des sénégalais qui n'ont pas fini de poser leur empreintes dans ce quartier, le wolof y est parlé bon train et la plupart des boutiques et commerces portent le nom de nos illustres marabouts.

Sams Édine Camara plus connu sous le sobriquet de Mohamet, trouvé devant son magasin assure avec un grand sourire : " ici c'est du non stress , nous vivons et travaillons en famille sans pression. "



Dans la fraîcheur balnéaire de la nuit, des groupes de jeunes sénégalais tenant des commerces (télécentres, boutiques, etc...) se retrouvent autours du thé dans une ambiance jovial qui semble plaire aux résidant. Et qui disait que nos expatriés avaient un problème d'adaptation ?



Lamine Camara