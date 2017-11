Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Malia Obama défendue par les filles de Clinton et Trump Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Novembre 2017 à 20:26 | | 0 commentaire(s)|

La diffusion d'une vidéo montrant Malia Obama, fille de l'ex-président américain, apparemment en train de fumer, suscite sur internet de nombreux messages pour défendre son droit au respect de la vie privée, de la part notamment de deux filles de président, Chelsea Clinton et Ivanka Trump.



Dans ce clip on voit la fille ainée de Barack Obama, Malia, 19 ans, étudiante en première année à la prestigieuse université de Harvard (Massachusetts), en train de faire des ronds de fumée dans une salle de bain. Elle a également été vue embrassant quelqu'un, selon USA Today.



"Allez, un peu de tenue"



"La vie privée de Malia Obama en tant que jeune femme, étudiante à l'université et citoyenne privée ne devrait pas être utilisée pour faire de l'audience sur internet", a tweeté vendredi Chelsea Clinton, ajoutant: "Allez, un peu de tenue !". Message similaire d'Ivanka Trump dans un tweet: "Malia Obama devrait avoir le même droit au respect de sa vie privée que tous les autres étudiants de son âge", écrit la fille du président américain.



"Elle est une jeune adulte et une citoyenne privée et devrait être absolument laissée en paix", souligne-t-elle.





