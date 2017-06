Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Mame Goor Diazaka : "Je soutiens le Président Macky Sall et je l’assume" Rédigé par leral.net le Vendredi 2 Juin 2017 à 12:46 | | 0 commentaire(s)|

Dans une interview accordée à Allo Dakar, Mame Goor Diazaka a réaffirmé son choix de soutenir le Président Macky Sall. « Je soutiens le président Macky Sall et je l’assume », a dit l’artiste de Rufisque.



Pour les raisons de son choix, le chanteur explique : « dans le contexte actuel, je mise sur le Président Macky Sall non pas pour des prébendes mais pour le bilan et les projections de son programme économique. Aussi, j’ai vu aux côtés du Chef de l’Etat, des hommes de valeur qui incarnent une autre vision de la politique à laquelle j’adhère ».



Auparavant, alias Diazaka a salué la bonne cohésion dans la coalition Benno Bokk Yakaar au pouvoir au moment où l’opposition se déchire. Ce qui le fonde à soutenir que, « la sérénité est plus présente dans le camp du pouvoir et les réalisations du président Sall aideront beaucoup à booster la cote de ses candidats. Je crois que Benno va gagner largement et c’est ce qui est logique, pour maintenir la tendance du développement et permettre au chef de l’Etat de dérouler son programme ».



Accueil Envoyer à un ami Partager