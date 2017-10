Maquillage : 3 façons de détourner votre eyeliner

Un maquillage inventif et plein de fantaisie



Qui a décrété que l’eye-liner devait juste nous servir à souligner le dessus de l’œil ? Halte aux idées reçues ! On fait ce qu’on veut et on se lâche pour un maquillagevraiment étonnant. Et pourquoi ne pas vous en servir pour faire un trait sous les yeux ? Ou pour faire un effet éclaboussé qui va ouvrir votre regard. Vous pouvez aussi jouer sur l’association de plusieurs couleurs pour réaliser un maquillage coloré ! Prenez un crayon pour eye-liner et détournez-le pour faire un smoky eyes très élégant. Il suffit d’estomper le trait du crayon pour pouvoir maquiller votre paupière et vous compléterez ensuite votre make-up avec un fard à paupières légèrement irisé.



L’eye-liner pour imaginer des formes raffinées



Pour les fêtes, vous pouvez tester des formes vraiment amusantes que vous pourrez réaliser avec votre crayon ou liquide eye-liner. On craque pour les petites étoiles qui viendront illuminer le contour de vos yeux et donner de la fantaisie à votre maquillage. Pas besoin de faire une constellation complète pour réussir son effet ! Il vaut mieux rester sobre plutôt que de vouloir multiplier les étoiles. Réalisez trois étoiles de tailles différentes qui viendront ponctuer le coin de l’œil. Si vous utilisez un feutre ou un eye-liner liquide, vous pourrez vraiment vous amuser avec les formes. Faites des essais en esquissant des cœurs, des étoiles ou de fins motifs avant de choisir la forme qui vous ira le mieux et de réaliser le make-up qui vous mettra en valeur pour la soirée de Noël ou pour la Saint-Sylvestre. Vous pouvez aussi opter pour un eye-liner associé à des paillettes pour mettre une touche de lumière supplémentaire.



Maquillée ou grimée, jouez l’originalité !



Détournez votre eye-liner pour pouvoir vous mettre en scène ! L’eye-liner n’est pas juste votre meilleur allié pour un regard qui tue, c’est aussi un produit parfait pour nous aider à nous déguiser ! Imaginez les formes époustouflantes que vous pouvez imaginer pour les fêtes d’Halloween ou même pour une soirée déguisée du Nouvel An. Faites-vous un regard de biche pour ressembler à Jasmine, compagne d’Aladin ou encore un sourire rigide de pantin articulé. Vous pouvez aussi créer des ailes de chauve-souris sur le bord de l’œil ou des larmes rouges pour imiter le sang. En version Cléopâtre, réalisez un double trait en forme de goutte que vous comblerez avec un eye-liner doré et pailleté. Le crayon d’eye-liner peut aussi servir à réaliser des maquillages pour les enfants. Un museau de chat ou des moustaches de souris, il est parfait pour imaginer toutes sortes de maquillages étonnants. Et pour les passionnés de tatouage, on peut aussi utiliser l’eye-liner pour réaliser des arabesques que ce soit sur le visage ou même sur une autre partie du corps. C’est idéal pour oser se faire un tatouage qui pourra s’enlever très rapidement et simplement avec un démaquillant. Pas de risque de se rester à vie avec un motif qui ne vous plaira plus !











Source : grazia.fr