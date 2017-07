Maradona : "Félicitations à Messi pour son mariage, mon invitation s'est perdue en chemin"

Lionel Messi a épousé Antonella Rocuzzo, hier, vendredi . Si Luis Suarez, Ever Banega ou encore Javier Mascherano étaient présents, Diego Armando Maradona lui, n'a pas été invité et l'a fait savoir ce samedi alors qu'il est en déplacement en Russie.



En effet, interrogé par les médias russes, Maradona, beau joueur, a félicité Lionel Messien ajoutant toutefois, qu'il n'avait pas reçu d'invitation : "Mes félicitations à lui, je lui souhaite d'avoir beaucoup d'enfants. Il sait que je l'aime beaucoup. Mon invitation pour le mariage a dû se perdre en chemin, mais ça ne change pas mon opinion sur lui", a-t-il avoué sur yahoo.



DIego Maradona a également évoqué l'arrivée de Jorge Sampaoli en tant que nouveau sélectionneur de l'Argentine : "Je considère que le nouveau coach de l'Argentine, Jorge Sampaoli, est un traître et je ne parle pas des traîtres", a déclaré Maradona.