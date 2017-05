« Marchés d’esclaves »: quand la Libye devient la nouvelle Gorée !

C’est un traitement scandaleux et inhumain qui exhume chez les Africains, de lointains et douloureux souvenirs surgi d’un passé que l’on croyait révolu. Le personnel de l’Organisation Internationale de la Migration (OIM) au Niger et en Libye a fait état, dans un communiqué diffusé ce mardi 11 avril, de l’existence d’un commerce de migrants subsahariens, vendus pécuniairement comme « esclaves » sur des « marchés » en Libye. Un commerce immoral qui prolifère dans l’indifférence totale dans une Libye dévastée par la guerre et qui tend à devenir une sorte de nouvelle Gorée pour les migrants.

