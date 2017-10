Marie Odile Sène Kantoussan, DG CGF BOURSE parmi les dirigeantes sénégalaises les plus influentes

Après avoir séjourné et étudié la gestion et la finance en Tunisie, Marie Odile Sène Kantoussan rejoint la Compagnie de Gestion Financière et de bourse (CGF) en 1999. Elle gravit les échelons petit à petit jusqu’à devenir directrice générale en 2012.



Avec la finance comme passion, elle augmente le capital de l’entreprise et est à l’origine de nombreuses opérations financières importantes au Sénégal.

Ce parcours prestigieux lui a valu d’être classée parmi les 50 femmes d’affaires les plus influentes du continent selon nos confrères de

et des 100 qui transforment l’Afrique dans la catégorie « hauts cadres » par le

Marie Odile Sène Kantoussan est également vice-présidente de l’Association professionnelle des SGI (APSGI) de l’UEMOA.

