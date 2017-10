Mauritanie : La famille du Sénégalais, Souleymane Touré, appelle Me Sidiki Kaba à la rescousse Souleymane Touré risque de mourir en prison si les autorités sénégalaises n’interviennent pas. Ce jeune pêcheur sénégalais est détenu en Mauritanie pour homicide involontaire. Sa pirogue avait heurté une autre embarcation mauritanienne, occasionnant trois décès. Incapable de payer l’amende de 9 millions de francs pour obtenir sa libération, son oncle lance un cri du cœur à l’endroit du président Macky Sall.

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Octobre 2017 à 12:22 | | 0 commentaire(s)|

« Je demande au président de la République, à son ministre des Affaires étrangères, Me Sikdiki Kaba, à l’ambassadeur du Sénégal en République islamique de Mauritanie de nous soutenir pour qu’on puisse faire libérer Souleymane Touré », a exhorté Khalidou Bâ.

Cet homme habitant Diourbel assure que Souleymane Touré, monogame et père de trois enfant, n’a jamais connu son géniteur. « Il était dans le ventre de sa maman quand son père décédait », narre son oncle. « Il n’a pas de millions de francs à donner. Les gens doivent nous aider », a-t-il ajouté. Souleymane Touré va bientôt boucler sa troisième année de prison.

Espérons qu’il sera entendu par le président Macky Sall ou d’autres bonnes volontés toujours promptes à agir pour des causes humanitaires. Le ministre des affaires étrangères qui séjourne présentement en Mauritanie pourra également plaider pour sa cause pour une issue heureuse. A noter que près de 80 Sénégalais séjournent dans les prisons mauritaniennes pour des motifs divers. Ils sont détenus dans différentes villes du pays.

La rédaction de leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook