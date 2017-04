Mauritanie: quand les poètes croisent le vers avec le président

Si la Mauritanie, des regs jusqu’aux cuvettes,



Est nommé « le pays d’un million de poètes »,



Nul – même un président – ne peut rétrograder



Les études littéraires en cursus négligé.



Mohamed Ould Abdel Aziz est si critique



Envers la poésie jugée peu « scientifique »,



Littérature apprise qui serait un gâchis



Car infertile à faire « avancer le pays »,



Qu’il reçoit désormais des poèmes en boomerang



De versificateurs adeptes de la langue.



Des poètes en colère affûtent leur rhétorique,



Se relaient pour écrire une œuvre satirique



Et déjà 200 vers d’une vingtaine d’auteurs



Font la joie de Facebook, Instagram et Twitter.



Le grand poète Naji Mohamed Alimam



Brandit au président la culture oriflamme



Qu’il dit « matière première » bien autant que « le fer » :



La « seule production propre » du pays est en vers !



Et Nouakchott bouillonne sur les réseaux sociaux.



Chacun veut ajouter à ces mots d’autres mots.



Le poème collectif n’aura son épilogue



Que par retour d’excuses du leader démagogue.



Si les mots ne sont pas des gages anti-chômage,



Ils sont, en poésie, un antique héritage



Et le vecteur de la liberté d’expression



À laquelle les puissants doivent faire attention.



Alors le président, face à ces indignés



Qui veulent sauver les Lettres à l’Université,



Devrait prendre une plume et s’il est inspiré,



Riposter aux poètes par discours versifié.