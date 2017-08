Mbagnick Ndiaye : « J’adore bouffer du « ceere » couscous »

«Je suis dans mon village de Ngayokhène dans la région de Fatick ou je m’adonne au labour de mon champ, que je cultive moi-même. Etant fils de paysans, j’ai grandi dans les champs et je maîtrise bien l’art de labourer un champ. Je ne suis pas en terrain inconnu.



Et le mardi, je compte me rendre à Karabane en Casamance pour visiter l’église qui est en réfection. Ce séjour ne va pas excéder 2 jours puisque je compte retourner sur Ngayokhène, le jeudi.



Je suis le maire de la commune et les affaires municipales courantes m’attendent. En dehors de cela, je profite de mon temps libre pour bouffer du « ceere » (sic). Je pratique un footing matinal deux fois dans la semaine, histoire de détendre mes muscles. »



Source L’OBS