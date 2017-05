Mbaye Touré, le DAF de Khalifa Sall, déprimé en prison

Mbaye Touré, le directeur administratif et financier de la Mairie de Dakar qui est actuellement en prison, ne supporte plus les rigueurs carcérales.



Selon nos informations, il n’a plus le moral au point que ses proches et amis sont inquiets. Alors que le dossier est entre les méandres de la justice, Mbaye Touré veut être libre et il ne cesse de le manifester.



Certains ont décrit un homme démoralisé et atteint dans sa chair. Il faut dire que certains dans l’entourage de Khalifa Sall, ont tenté de l’accabler.



Le Daf avait dit aux enquêteurs que les documents qui permettaient de faire sortir 30 millions par mois des caisses de la municipalité, étaient faux. Ce que les proches du maire ne lui ont pas encore pardonné.



Source Le SOIR, le quotidien du numérique