Mbour: Des populations s'affrontent à coups de machettes

Opposés au projet de relogement des habitants de Baydeuk dans la grande rue de leur quartier, les habitants du quartier Liberté1 de Mbour ont mis hier, à exécution leurs menaces. En effet, la mairie a jeté son dévolu sur une avenue large de 50 mètres qu'elle veut découper en parcelles à usage d'habitation afin de reloger les habitants de Baydeuk. Alors que les autorités municipales ont commencé à placer les bornes, les habitants du quartier de Liberté1 se sont organisés pour riposter.



"Nous nous sommes toujours opposés à ce projet, le maire nous avait appelés à des concertations à la préfecture. la réunion s'était terminée en queue de poisson, parce que Fallou Sylla voulait nous tordre la main et nous avons refusé.



A notre grande surprise, dans la nuit du 24 février dernier, des géomètres sont venus sous prétexte qu'ils ont été envoyés par la mairie. Nous les avons chassés. Mais le lendemain tôt le matin, ils sont revenus", dénonce Ndèye Top qu considère que cette rue doit être bitumée pour désengorger le quartier de Falloh et le quartier de Liberté. "Nous n'allons pas accepter que la mairie la découpe pour en faire des parcelles", avertit notre interlocutrice.



Hier donc, les jeunes ont demandé aux premiers attributaires de parcelles qui commençaient à clôturer leurs terrains, d'interrompre les travaux. Mais c'était sans compter avec la résistance des populations de Bayedeuk qui, à leur tour, voulaient à tout prix défendre leurs propriétés. Armée de gourdins, de machettes et barres de fer, les habitants de Baydeuk ont refusé d'obtempérer. il s'en est suivi de violents affrontements qui ont occasionné plus de 10 blessés.



Pour calmer les ardeurs, la police s'est déployée sur le terrain des affrontements et a dispersé la foule. Elle a également procédé à 6 arrestations.



