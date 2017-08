Me El Hadj Diouf prend la défense d'Assane Diouf et défie l’Etat Il faudra encore compter sur Me El Hadj Diouf dans le dossier d’Assane Diouf, du nom de ce jeune Sénégalais qui s’était singularisé, à partir des Etats-Unis, par des insultes et des attaques incendiaires.

Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Août 2017 à 12:42 | | 0 commentaire(s)|

A peine les Sénégalais s’interrogent-ils encore sur le sort d’Assane Diouf qu’il se lève contre les autorités sénégalaises. « Je mets en garde les autorités sénégalaises relativement à la vie et à la sécurité d’Assane Diouf. Tout ce qui lui arrivera, dérivera de la seule volonté de l’Etat », a-t-il déclaré.



Selon l’avocat « du peuple », Assane Diouf est un citoyen sénégalais « qui conserve tous ses droits, y compris le droit d’être assisté par un avocat ».



« Aujourd’hui, personne ne sait rien d’Assane Diouf. On nous manipule ; cela ne peut pas continuer », a-t-il averti.



Assane Diouf qui a été rapatrié la nuit dernière en compagnie de 16 autres Sénégalais, serait entre les liens de la DIC qui serait en train de l’interroger.







La rédaction de Leral.net



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook